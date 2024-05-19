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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаА-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОСЦіни в аптеках

А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА МОЛОЧКО ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ З ЕКСТРАКТОМ ВІВСА РЕАЛЬБА ТА ОМЕГА 6 Д/ДОГЛЯДУ ЗА АТОПІЧНОЮ ШКІРОЮ ДІТ. І ДОРОС 400 мл - Київ (133134) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
804,54 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
884,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (2)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1010,79 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
803,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
714,49
Економія: -46,24 грн
668,25 грн