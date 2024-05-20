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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК З МОЛОЧКОМ ВІВСА РЕАЛЬБА 50 мл - Одеса (130481) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
328,81 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
307,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
272,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
248,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
285,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
254,42
Економія: -13,67 грн
240,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
280,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
328,81 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (2)
313,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Всього: упаковка (1)
272,84 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
343,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (5)
343,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
248,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
190,20
Економія: -5,92 грн
184,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
328,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
Всього: упаковка (1)
248,04 грн