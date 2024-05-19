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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК З МОЛОЧКОМ ВІВСА РЕАЛЬБА 50 мл - Київ (130481) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
298,85 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (5)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
307,89 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
313,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
260,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
313,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
260,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
328,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
343,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
272,84 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
328,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 54
Всього: упаковка (1)
328,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
313,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
298,92 грн