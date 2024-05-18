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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК З МОЛОЧКОМ ВІВСА РЕАЛЬБА 50 мл - Харків (130481) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
310,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
310,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
307,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
307,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
307,53 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
272,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
328,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
280,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
251,51
Економія: -10,76 грн
240,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
272,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
286,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
248,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
307,43 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
313,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
272,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
328,81 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
313,87 грн