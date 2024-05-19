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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 500 мл - Київ (43272) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
217,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
Всього: упаковка (1)
240,72
Економія: -34,70 грн
206,02 грн
Аптеки україни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
226,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
110,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (1)
208,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
216,20 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Всього: упаковка (1)
207,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
216,70
Економія: -1,38 грн
215,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
205,60 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
207,20 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
189,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
215,49
Економія: -1,12 грн
214,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (2)
215,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Успенська, 36-А
Всього: упаковка (1)
217,22
Економія: -2,82 грн
214,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
168,82
Економія: -0,74 грн
168,08 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 1/5
Всього: упаковка (1)
199,09 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
193,55 грн