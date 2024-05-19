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АВЕН "КОЛД КРЕМ" КРЕМ З КОЛД КРЕМОМ для шкіри обличчя та тіла 40 мл поживний та захисний - Київ (130098) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
358,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
358,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
357,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
356,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
356,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
357,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
358,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
292,56 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
292,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
292,56 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
301,34 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (1)
307,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
292,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
292,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
292,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
336,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
356,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
321,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
307,19 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
307,19 грн