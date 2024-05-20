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URIAGE РОЗЕЛЬЯН ДЕРМООЧИЩУЮЧА ЕМУЛЬСІЯ 250 мл - Одеса (54368) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
521,09
Економія: -41,70 грн
479,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
567,19
Економія: -38,53 грн
528,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
526,64
Економія: -57,94 грн
468,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
571,99
Економія: -53,03 грн
518,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
520,59
Економія: -45,73 грн
474,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
494,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
497,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
515,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (2)
566,76
Економія: -63,43 грн
503,33 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
503,30 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
525,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
504,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
486,09 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
525,80 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
525,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
559,54
Економія: -38,42 грн
521,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
563,31
Економія: -49,20 грн
514,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
563,20
Економія: -78,19 грн
485,01 грн