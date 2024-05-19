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URIAGE РОЗЕЛЬЯН ДЕРМООЧИЩУЮЧА ЕМУЛЬСІЯ 250 мл - Київ (54368) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
517,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
476,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
533,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
492,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
517,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
510,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
516,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
476,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
490,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
575,81
Економія: -105,35 грн
470,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
568,05
Економія: -97,59 грн
470,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
487,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
556,47
Економія: -64,99 грн
491,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
536,47
Економія: -65,63 грн
470,84 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
456,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
456,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
581,90
Економія: -17,46 грн
564,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
498,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
581,90
Економія: -17,46 грн
564,44 грн