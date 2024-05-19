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URIAGE РОЗЕЛЬЯН КРЕМ 40 мл - Київ (53958) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
697,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
691,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
635,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
672,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
633,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
746,77
Економія: -47,87 грн
698,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
736,71
Економія: -143,38 грн
593,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
721,68
Економія: -88,74 грн
632,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
656,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
746,15
Економія: -76,42 грн
669,73 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
607,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
607,38 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
691,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
773,55
Економія: -23,21 грн
750,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
607,38 грн