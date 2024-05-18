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URIAGE РОЗЕЛЬЯН КРЕМ 40 мл - Харків (53958) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
691,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
675,25 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
677,24 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
671,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
701,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
673,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
658,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
623,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
621,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
622,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
673,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
676,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
621,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
628,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
671,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
627,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
676,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
669,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
674,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (3)
627,51 грн