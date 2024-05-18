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URIAGE РОЗЕЛЬЯН КРЕМ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (53958) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
724,48
Економія: -97,70 грн
626,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
743,70
Економія: -155,07 грн
588,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
625,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
725,95
Економія: -137,32 грн
588,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
669,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
745,17
Економія: -118,39 грн
626,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
602,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (3)
607,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
642,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
745,94
Економія: -146,13 грн
599,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (9)
668,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (7)
698,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
734,75
Економія: -134,94 грн
599,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
691,65
Економія: -113,46 грн
578,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
637,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
725,88
Економія: -126,35 грн
599,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
683,75
Економія: -105,75 грн
578,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
659,50
Економія: -55,89 грн
603,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
641,23 грн