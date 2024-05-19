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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-ша ОЧИЩУЮЧА ВОДАЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-ша ОЧИЩУЮЧА ВОДА 500 мл - Київ (109932) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
560,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
552,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
461,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
560,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
559,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
464,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
469,31 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
408,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
480,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
463,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (1)
463,61 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
404,00
Економія: -12,12 грн
391,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
463,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
465,91 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
399,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
458,00 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (1)
482,70 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
460,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
466,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
480,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
465,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
466,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
558,41 грн