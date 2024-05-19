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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ 500 мл - Львів (109924) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
714,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
730,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
758,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (1)
765,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (2)
728,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (2)
709,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
691,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
697,70 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
569,00
Економія: -5,91 грн
563,09 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
719,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (2)
670,85 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (3)
677,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
722,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (2)
673,80
Економія: -3,27 грн
670,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (2)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
714,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
613,66
Економія: -7,61 грн
606,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (2)
570,29
Економія: -6,63 грн
563,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (3)
720,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (3)
668,93
Економія: -0,41 грн
668,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (3)
563,31 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
675,59
Економія: -9,86 грн
665,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
Всього: упаковка (2)
655,08 грн