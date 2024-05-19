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Косметичні засобиДитяча косметикаURIAGE BEBE 1-й ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМЦіни в аптеках

URIAGE BEBE 1-й ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ 500 мл - Київ (109924) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
765,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
765,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
780,35
Економія: -156,05 грн
624,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
704,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
673,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
687,83 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
612,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
780,35
Економія: -23,41 грн
756,94 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
673,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
643,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
765,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (1)
834,30
Економія: -25,03 грн
809,27 грн