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URIAGE КОЛД КРЕМ 100 мл - Львів (450386) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
454,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
484,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
465,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
487,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 10
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (4)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (2)
445,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (2)
445,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
445,30
Економія: -7,87 грн
437,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (2)
445,04
Економія: -5,53 грн
439,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
489,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
401,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
429,30 грн