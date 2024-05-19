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URIAGE КОЛД КРЕМ 100 мл - Київ (450386) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
465,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
490,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
477,49 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
445,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (6)
429,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
455,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
472,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
507,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
465,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
454,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
364,75 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
450,76 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (1)
429,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
454,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (2)
459,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
465,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Житомир, вул. Перемоги, 12
Всього: упаковка (2)
476,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (2)
454,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
484,87 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
472,23 грн