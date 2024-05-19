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URIAGE BEBE 1-й КОЛД КРЕМ 75 мл - Львів (109936) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
319,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
319,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
319,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
319,20 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
295,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
335,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
295,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Центральна, 11
Всього: упаковка (1)
337,17 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
Всього: упаковка (1)
305,50 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Швабська, 37-А
Всього: упаковка (4)
289,50 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (2)
305,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом