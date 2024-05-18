Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється за 26 хв Графік роботи Донець, вул. Центральна, 11 Всього: упаковка (1) 337,17 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 90 Всього: упаковка (1) 295,74 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г Всього: упаковка (1) 335,63 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 295,74 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23 Всього: упаковка (1) 319,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 319,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (1) 319,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 319,20 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється за 26 хв Графік роботи Костопіль, вул. Руданського Степана, 2 Всього: упаковка (2) 305,50 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рівне, вул. Магеля Віталія, 15 Всього: упаковка (1) 305,50 грн

Аптека сімейна Детальніше Відчинено Зачиняється за 26 хв Графік роботи Ужгород, вул. Швабська, 37-А Всього: упаковка (4) 289,50 грн