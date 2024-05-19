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URIAGE ІСЕАК ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 150 мл - Київ (102930) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
481,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
495,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
455,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
495,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
450,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
481,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
478,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
449,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
458,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
481,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
499,53
Економія: -70,07 грн
429,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
359,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -16,20 грн
523,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
515,10
Економія: -54,40 грн
460,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
495,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
499,11
Економія: -31,60 грн
467,51 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
504,95
Економія: -15,15 грн
489,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
462,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -16,20 грн
523,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
396,44 грн