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URIAGE ІСЕАК ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ 150 мл - Харків (102930) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
462,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
481,27 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
452,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
482,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
408,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
482,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
475,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
476,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
438,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
447,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
440,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
406,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
453,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
449,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
479,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
483,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
479,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
481,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
449,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
462,90 грн