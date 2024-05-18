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URIAGE ІСЕАК МАСКА ЕКСФОЛІАНТ 100 мл - Харків (102924) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
533,92 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
503,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
520,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
455,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
523,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
487,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
489,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
484,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
503,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
498,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
489,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
454,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
501,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
546,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
532,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
501,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
498,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
593,42
Економія: -79,68 грн
513,74 грн