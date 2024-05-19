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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Львів (449523) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
298,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
341,99
Економія: -22,30 грн
319,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
304,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
324,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
320,35
Економія: -39,91 грн
280,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
298,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
298,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
Всього: упаковка (1)
298,25 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
330,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
298,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
304,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
343,60
Економія: -22,59 грн
321,01 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
Всього: упаковка (2)
351,86
Економія: -30,85 грн
321,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (1)
286,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
319,74
Економія: -19,62 грн
300,12 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
306,47
Економія: -0,60 грн
305,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
306,06
Економія: -1,71 грн
304,35 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
305,36
Економія: -2,00 грн
303,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
288,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
304,20 грн