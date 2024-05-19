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URIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Київ (449523) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
324,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
328,56
Економія: -60,11 грн
268,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
298,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
316,79
Економія: -48,34 грн
268,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
304,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
328,71
Економія: -40,21 грн
288,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
278,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
260,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
343,01
Економія: -48,32 грн
294,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
278,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
349,42
Економія: -54,73 грн
294,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
273,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (2)
299,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
278,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
299,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (2)
299,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
306,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
317,62
Економія: -40,87 грн
276,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
304,19 грн