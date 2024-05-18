Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукURIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУКЦіни в аптеках

URIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Харків (449523) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
351,03
Економія: -47,13 грн
303,90 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
287,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
304,19 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
299,87 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Суми, вул. Іллінська, 49
Всього: упаковка (1)
304,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
321,18
Економія: -29,05 грн
292,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
349,82
Економія: -39,01 грн
310,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (2)
326,23
Економія: -27,34 грн
298,89 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
317,25
Економія: -19,90 грн
297,35 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
320,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
278,78 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
324,56
Економія: -42,52 грн
282,04 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
244,18
Економія: -28,07 грн
216,11 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (3)
306,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
343,27
Економія: -51,21 грн
292,06 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
328,44
Економія: -50,46 грн
277,98 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (3)
260,76 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (2)
286,84 грн