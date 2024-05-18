URIAGE БАР'ЄДЕРМ ІЗОЛЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Харків (449523) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Бажаємо здоров'я
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Суми, вул. Іллінська, 49
Аптека копійка
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Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека низьких цін
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Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Боброва, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 34