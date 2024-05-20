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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО МІНЕРАЛЬНЕ SPF 50+ 100 мл - Одеса (642401) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Шампань
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, просп. Шевченка, 10/1
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Акація
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 67
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Таірівська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
868,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (3)
868,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
837,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
914,20
Економія: -27,43 грн
886,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
726,59
Економія: -33,87 грн
692,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
659,90
Економія: -19,80 грн
640,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
857,00
Економія: -111,00 грн
746,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
732,07
Економія: -39,35 грн
692,72 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -96,00 грн
746,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн