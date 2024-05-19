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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО МІНЕРАЛЬНЕ SPF 50+ 100 мл - Київ (642401) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
900,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
900,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
806,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
639,97
Економія: -32,85 грн
607,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
626,91
Економія: -19,79 грн
607,12 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
706,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
806,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
726,39
Економія: -33,67 грн
692,72 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
733,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
914,20
Економія: -27,43 грн
886,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
722,44
Економія: -29,72 грн
692,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
773,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
853,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
806,20 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
740,18 грн