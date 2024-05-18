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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО МІНЕРАЛЬНЕ SPF 50+ 100 мл - Харків (642401) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
724,89
Економія: -32,41 грн
692,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
806,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
685,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
610,56 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
857,00
Економія: -111,00 грн
746,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
723,68
Економія: -30,96 грн
692,72 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -96,00 грн
746,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
716,97
Економія: -24,25 грн
692,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (1)
706,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
727,15
Економія: -34,43 грн
692,72 грн