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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНЕ МОЛОЧКО МІНЕРАЛЬНЕ SPF 50+ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642401) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
685,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
610,56 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
806,20 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
857,00
Економія: -111,00 грн
746,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
728,88
Економія: -36,16 грн
692,72 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
842,00
Економія: -96,00 грн
746,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
714,26
Економія: -21,54 грн
692,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
714,22
Економія: -21,74 грн
692,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
740,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
672,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
914,20
Економія: -27,43 грн
886,77 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (3)
868,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (3)
825,25
Економія: -24,76 грн
800,49 грн