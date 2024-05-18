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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 200 г - Харків (72482) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
207,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
209,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
208,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
208,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
207,01 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
207,61 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
207,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
209,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6)
207,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
208,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
207,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
207,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
208,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
208,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
207,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
208,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
209,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
207,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
207,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
207,71 грн