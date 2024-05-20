Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 100 г - Одеса (43901) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
165,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
174,20
Економія: -28,61 грн
145,59 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 23-Б
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
195,50
Економія: -23,13 грн
172,37 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109/1
Всього: упаковка (1)
179,87
Економія: -25,38 грн
154,49 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
163,80 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 15/3
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Піонерна, 2
Всього: упаковка (1)
175,10
Економія: -27,69 грн
147,41 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
212,00 грн
Подорожник
Детальніше
Очаків, вул. Спаська, 8
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
Всього: упаковка (2)
175,00 грн