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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 100 г - Київ (43901) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
132,53
Економія: -4,82 грн
127,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
181,56
Економія: -28,43 грн
153,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
164,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
189,19
Економія: -24,02 грн
165,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
180,74
Економія: -14,49 грн
166,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
162,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
178,39
Економія: -30,94 грн
147,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
152,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
174,55
Економія: -12,19 грн
162,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
163,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
176,47
Економія: -31,64 грн
144,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
162,39
Економія: -0,06 грн
162,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (1)
180,76
Економія: -31,99 грн
148,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
180,01
Економія: -19,80 грн
160,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
180,13
Економія: -28,28 грн
151,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
155,53
Економія: -10,70 грн
144,83 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (91)
175,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (1)
191,58
Економія: -26,34 грн
165,24 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
162,80
Економія: -1,06 грн
161,74 грн