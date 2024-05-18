JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 100 г - Харків (43901) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 144/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Аптека бам
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дружби Народів, 231-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
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Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Мала Данилівка, вул. Центральна, 45-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Мерефа, вул. Дніпровська, 212