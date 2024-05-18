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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 100 г - Харків (43901) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
164,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
164,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
164,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
177,83
Економія: -18,23 грн
159,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
163,68
Економія: -14,27 грн
149,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
166,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 144/2
Всього: упаковка (1)
165,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
165,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (1)
165,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
168,29
Економія: -20,95 грн
147,34 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (11)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Всього: упаковка (1)
165,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
143,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дружби Народів, 231-А
Всього: упаковка (1)
166,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
201,81
Економія: -30,87 грн
170,94 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
115,82 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено
Мала Данилівка, вул. Центральна, 45-А
Всього: упаковка (1)
166,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Всього: упаковка (1)
166,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Мерефа, вул. Дніпровська, 212
Всього: упаковка (1)
164,54 грн