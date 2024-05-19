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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК" 500 мл - Київ (95001) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
225,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
218,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
252,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
211,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
213,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
224,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
262,74
Економія: -66,73 грн
196,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
266,58
Економія: -67,67 грн
198,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
259,21
Економія: -48,56 грн
210,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
145,40
Економія: -4,59 грн
140,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
218,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
218,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
218,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
218,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1)
219,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
218,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
166,80
Економія: -6,62 грн
160,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
242,22
Економія: -37,62 грн
204,60 грн