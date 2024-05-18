Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК" 500 мл - Харків (95001) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
218,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
237,56
Економія: -26,36 грн
211,20 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
220,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
219,33 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
220,15 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
206,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
218,90 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
212,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
218,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
228,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
223,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
218,58 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
219,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
225,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
224,17 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
222,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
218,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
266,00
Економія: -57,36 грн
208,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
224,84 грн