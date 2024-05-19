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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК" 300 мл - Київ (95000) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
155,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
157,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
159,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
170,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
159,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
155,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
157,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
161,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
183,78
Економія: -33,62 грн
150,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
155,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
155,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
176,06
Економія: -26,86 грн
149,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
155,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
170,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
155,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
175,98
Економія: -24,72 грн
151,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (258)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
155,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
163,88
Економія: -16,72 грн
147,16 грн