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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ І ПІНКА ДЛЯ МИТТЯ ТА КУПАННЯ "ВІД МАКІВКИ ДО П'ЯТОЧОК" 300 мл - Харків (95000) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
101,98
Економія: -3,52 грн
98,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
163,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
155,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
153,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
156,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
153,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
164,91
Економія: -18,52 грн
146,39 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
151,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
155,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
162,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
156,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
170,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
153,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
149,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
151,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
176,55
Економія: -29,48 грн
147,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
172,39
Економія: -26,19 грн
146,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
153,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
144,84 грн