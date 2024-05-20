Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шостка, вул. Свободи, 22 Всього: упаковка (1) 68,96 Економія: -9,96 грн 59,00 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (1) 65,30 грн

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Геніївка, вул. Вільховатка, 1 Всього: упаковка (1) 72,20 грн