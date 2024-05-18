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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА БДЖОЛИНА ОТРУТА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ЗОЛОТИЙ ВУС ТА БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Харків (127095) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
61,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
62,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
61,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
61,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
61,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
61,84 грн
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
62,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
62,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
62,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
62,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
61,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
62,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
61,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (1)
62,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (3)
62,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
55,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (10)
62,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
61,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
62,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
61,82 грн