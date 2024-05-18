Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 1 Всього: упаковка (2) 684,96 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А Всього: упаковка (2) 680,90 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 682,14 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 685,40 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А Всього: упаковка (1) 680,65 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В Всього: упаковка (2) 681,52 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2 Всього: упаковка (2) 685,72 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1 Всього: упаковка (1) 684,45 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 636,19 Економія: -28,27 грн 607,92 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4 Всього: упаковка (1) 687,56 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (1) 730,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 730,00 грн Забронювати