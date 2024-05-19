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OFF! EXTRIME АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Київ (224335) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
161,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
162,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
165,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (3)
161,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
213,55
Економія: -6,41 грн
207,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
164,65 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (5)
213,55
Економія: -6,41 грн
207,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (4)
210,40
Економія: -6,31 грн
204,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (4)
167,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (5)
213,55
Економія: -6,41 грн
207,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (5)
213,55
Економія: -6,41 грн
207,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (2)
166,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (7)
166,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
163,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (2)
168,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (2)
161,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
161,23 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (10)
213,55
Економія: -6,41 грн
207,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (3)
161,37 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (9)
213,55
Економія: -6,41 грн
207,14 грн