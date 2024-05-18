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OFF! EXTRIME АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Харків (224335) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
162,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
163,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
162,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
161,07 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
162,04 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
162,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
161,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
161,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
163,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
161,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
161,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
161,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
161,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
161,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (2)
161,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
162,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
162,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
162,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
162,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
161,82 грн