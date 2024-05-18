Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахOFF! EXTRIME АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБЦіни в аптеках

OFF! EXTRIME АЕРОЗОЛЬ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (224335) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
162,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
175,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (3)
161,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
163,32 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (3)
162,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
162,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
161,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
179,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
163,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (2)
162,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (1)
162,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (2)
174,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
176,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
161,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (2)
161,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
172,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (2)
163,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (2)
162,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (2)
161,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (2)
173,84 грн