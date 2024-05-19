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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Львів (117213) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
51,08
Економія: -5,77 грн
45,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
54,45
Економія: -9,16 грн
45,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (2)
50,68
Економія: -4,84 грн
45,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: упаковка (3)
69,30
Економія: -17,33 грн
51,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (2)
54,38
Економія: -7,25 грн
47,13 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
59,77 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/2
Всього: упаковка (1)
59,34
Економія: -7,37 грн
51,97 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (1)
59,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
59,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (2)
69,40
Економія: -17,43 грн
51,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (3)
56,75 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -12,93 грн
51,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
63,30
Економія: -11,33 грн
51,97 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
Всього: упаковка (1)
66,60
Економія: -14,63 грн
51,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (4)
57,16 грн