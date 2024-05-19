БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Львів (117213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 102
Біла ромашка
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Львів, вул. Садова, 2-А
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Патона, 2/4-А
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Яворів, вул. Тичини, 3
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Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
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Червоноград, вул. Сокальська, 5/2
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Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
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Самбір, вул. Валова, 50
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Тернопіль, вул. Миру, 5
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Тернопіль, вул. Руська, 21