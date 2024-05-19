БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Київ (117213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 104 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14