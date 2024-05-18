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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Харків (117213) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
58,51 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
63,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
58,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
57,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
57,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
58,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
63,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
59,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
48,33
Економія: -2,21 грн
46,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (6)
63,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (3)
58,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
58,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
58,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
57,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (3)
57,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
49,75
Економія: -4,87 грн
44,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
58,01 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
57,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 244
Всього: упаковка (1)
57,49 грн