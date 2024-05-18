БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Харків (117213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 33 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Мироносицька, 97
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 244