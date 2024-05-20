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Ivatherm Sunlight сонцезахисний зволожувальний крем SPF-50+ 50 мл для жирної шкіри - Одеса (814268) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (2)
761,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
Всього: упаковка (2)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (2)
837,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
829,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
837,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (9)
908,96 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
799,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
828,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
875,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Кузьми Скрябіна, 25
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (2)
799,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
829,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
875,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
761,64 грн