Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаIvatherm Sunlight сонцезахисний зволожувальний кремЦіни в аптеках

Ivatherm Sunlight сонцезахисний зволожувальний крем SPF-50+ 50 мл для жирної шкіри - Київ (814268) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
761,63 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
784,48 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
761,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
790,40 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
784,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
761,64 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
875,87 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (2)
761,63 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
761,65 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
Всього: упаковка (1)
869,44 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
869,44 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (2)
799,72 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
799,71 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
829,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (2)
761,63 грн