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Ivatherm Sunlight сонцезахисний зволожувальний крем SPF-50+ 50 мл для жирної шкіри - Харків (814268) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (9)
908,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
837,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
829,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (2)
761,63 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
799,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
Всього: упаковка (2)
799,71 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: упаковка (1)
829,92 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
799,71 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
875,87 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
799,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
761,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
875,87 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
761,63 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
761,63 грн