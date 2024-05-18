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Ivatherm Sunlight сонцезахисний зволожувальний крем SPF-50+ 50 мл - Харків (814267) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
862,89 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
860,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1016,16 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
862,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
870,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
1013,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
870,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (5)
867,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
866,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
869,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (3)
866,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
861,67 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
862,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (2)
859,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (3)
861,85 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
859,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (2)
863,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (2)
864,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (2)
864,69 грн