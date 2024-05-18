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Ivatherm Sunlight сонцезахисний зволожувальний крем SPF-50+ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814267) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
761,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
1017,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
864,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
790,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (7)
908,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
829,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Всього: упаковка (1)
761,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
863,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
866,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (3)
871,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
863,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
860,66 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
861,67 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
862,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (3)
866,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
869,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
866,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (1)
761,63 грн